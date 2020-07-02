Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Седокова — Тимме: сегодня будет отличный вечер, только ты и я…

Седокова — Тимме: сегодня будет отличный вечер, только ты и я…
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Популярная певица Анна Седокова рассказала, как её возлюбленный – баскетболист подмосковного клуба «Химки» Янис Тимма — отпразднует свой день рождения. Сегодня, 2 июля, латвийскому спортсмену исполнилось 28 лет.

«Сегодня будет отличный вечер. В тихом ресторанчике. Только ты и я...» — написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.

До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020