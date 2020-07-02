Седокова — Тимме: сегодня будет отличный вечер, только ты и я…
Популярная певица Анна Седокова рассказала, как её возлюбленный – баскетболист подмосковного клуба «Химки» Янис Тимма — отпразднует свой день рождения. Сегодня, 2 июля, латвийскому спортсмену исполнилось 28 лет.
«Сегодня будет отличный вечер. В тихом ресторанчике. Только ты и я...» — написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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