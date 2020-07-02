Легенда советского баскетбола Ткаченко сказал, что ждёт ЦСКА, «Химки» и «Зенит» в Евролиге

Двукратный призёр Олимпийских игр и экс-центровой московского ЦСКА Владимир Ткаченко рассказал, почему Алексей Швед принял решение остаться в «Химках». Он также оценил перспективы трёх российских клубов на удачное выступление в Евролиге.



«Шведу предложили хорошие деньги, вот и всё. И человек согласился — куда ему деваться? Если бы не предложили устраивающие его условия, то он бы уехал в другое место. Так что тут только финансовый вопрос. Что тут другое может быть?

В предстоящем сезоне «Химки» будут представлять собой грозную силу, но и ЦСКА сейчас собирает очень неплохую банду. И не знаю, сумеют ли «Химки» пошатнуть статус-кво. Так что всё может сохраниться, как и в прошлые годы – ЦСКА первый, а «Химки» — вторые".

При этом в Евролиге и ЦСКА, и «Химки» будут представлять собой боеспособные коллективы. Про «Зенит» тяжело говорить, вряд ли они войдут в восьмёрку. А вот «Химки» и ЦСКА должны попадать в восьмёрку сильнейших регулярного сезона Евролиги, а там и до «Финала четырёх» недалеко", — приводит слова Ткаченко «Р-Спорт».