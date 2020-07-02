Тесты на коронавирус девяти игроков НБА дали положительный результат

Тесты ещё девяти игроков Национальной баскетбольной ассоциации дали положительный результат на коронавирус, сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски. В период с 24 по 29 июня было протестировано 344 игрока.



В общей сложности положительный результаты показали тесты 25 игроков с начала тестирования 25 июня.



Кроме того, положительный результат показали тесты на коронавиурс 10 человек из персонала клубов. Было сделано 844 теста.



Ранее НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля и пройдёт в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. В рестарте сезона примет участие 22 команды.