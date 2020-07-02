Тесты на коронавирус девяти игроков НБА дали положительный результат
Тесты ещё девяти игроков Национальной баскетбольной ассоциации дали положительный результат на коронавирус, сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски. В период с 24 по 29 июня было протестировано 344 игрока.
В общей сложности положительный результаты показали тесты 25 игроков с начала тестирования 25 июня.
Кроме того, положительный результат показали тесты на коронавиурс 10 человек из персонала клубов. Было сделано 844 теста.
Ранее НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля и пройдёт в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. В рестарте сезона примет участие 22 команды.
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