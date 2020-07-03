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Седокова показала роскошное празднование дня рождения Тиммы. Видео

Седокова показала роскошное празднование дня рождения Тиммы. Видео
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Популярная певица Анна Седокова показала, как она вместе с возлюбленным – игроком подмосковного клуба «Химки» Янисом Тиммой празднует день рождения баскетболиста. 2 июля, латвийскому спортсмену исполнилось 28 лет.

Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист национальной команды Латвии оставил семью.

До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с бывшим футболистом киевского «Динамо» и национальной команды Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

Тимма страстно поцеловал Седокову на свой день рождения
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