Седокова показала роскошное празднование дня рождения Тиммы. Видео

Популярная певица Анна Седокова показала, как она вместе с возлюбленным – игроком подмосковного клуба «Химки» Янисом Тиммой празднует день рождения баскетболиста. 2 июля, латвийскому спортсмену исполнилось 28 лет.

Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист национальной команды Латвии оставил семью.

До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с бывшим футболистом киевского «Динамо» и национальной команды Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.