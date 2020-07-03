Энтони Дэвис отреагировал на подписание «Лейкерс» двух игроков-скандалистов

27-летний американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о новичках клуба – Дионе Уэйтерсе и Джей Ар Смите, а также Маркиффе Моррисе, пополнившем калифорнийскую команду ещё в феврале.
«Маркифф показал, что может быть важной частью команды. Дион и Джей Ар также окажут нам огромную помощь, благодаря способности Смита бросать, а Диона набирать очки и выступать в роли плеймейкера. Нам пойдет это на пользу и даст шанс на победу в Орландо», – приводит слова Дэвиса Clutch Points.
Дион Уэйтерс в текущем сезоне принял участие лишь в трёх играх за «Майами Хит», в которых в среднем набирал 9,3 очка. Маркифф Моррис до перерыва в НБА, связанного с пандемией коронавируса, успел провести за «Лейкерс» 8 встреч, в которых ему удавалось набирать около 4,8 очков за игру и совершать 3,3 подбора и 0,6 передачи. Между тем, в прошлом сезоне Джей Ар Смит сыграл только в 11 играх за «Кливленд Кавальерс». Он набирал 6,7 очков при бросках из глубины, имея точность 30,8%.
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