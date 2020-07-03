Лука Дончич развенчал заявления скептиков о своей «плохой» форме

21-летний словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал слухи относительно своей «плохой» формы», а также поделился мнением об игре с Кристапсом Порзингисом и оценил шансы клуба подняться выше в турнирной таблице НБА.
«Я очень скучал по баскетболу, поэтому просто хотел играть. Ко мне не было никаких вопросов со стороны клуба. Повторюсь, я всегда хотел играть.
Я читал, что обо мне пишут различные СМИ, но, честно говоря, мне было всё равно, потому что я знаю, в какой форме нахожусь. Оцениваю своё состояние как хорошее. До старта игр в Орландо я наберу форму», — рассказал Дончич изданию Dallas News.
Видео подготовки «Бруклина» и «Далласа» доступно на «Чемпионате».
Также он поделился мнением об игре с Кристапсом Порзингисом, с которым до пандемии они нашли хорошее взаимопонимание на площадке.
«На самом деле, мы провели вместе не так много игр. Но я уверен, что он будет продолжать расти каждую игру, каждый день, тренируясь и играя».
Дончичу был задан вопрос о шансах «Маверикс» подняться со своего нынешнего 8-го места в турнирной таблице Западной конференции во время игр в Орландо, на что он ответил: «Мы просто хотим выиграть как можно больше игр. Мы просто приедем туда, не ощущая какого-либо давления, и надеемся, что сможем достичь нашей цели».
Превосходная игра Дончича помогла «Маверикс» добиться 40 побед в матчах регулярного чемпиона до паузы, связанной с пандемией коронавируса. В настоящее время «Даллас» занимает седьмое место в Западной конференции и имеет хорошие шансы впервые выступить в плей-офф с сезона-2015/2016. Дончич до остановки турнира набирал в среднем за игру 28,7 очка, делал 9,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.
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