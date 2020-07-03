Гомельский спрогнозировал, как Воронцевич будет играть против ЦСКА в новом клубе

Известный комментатор Владимир Гомельский выразил уверенность, что Андрей Воронцевич, который отыграл в ЦСКА 14 сезонов, будет крайне мотивирован в матчах с «армейцами» в новом клубе.
«Мотивация в матчах против ЦСКА у Воронцевича будет очень высокой. Надеюсь, что сыграет хорошо», — написал Гомельский в своей конференции.
Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. Всего за красно-синих он провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Он также является бронзовым призёром чемпионата Европы-2011. 1 июля было объявлено, что игрок покинул московский ЦСКА после 14 сезонов в клубе.
Ранее агент Бурган Назиров, представляющий интересы Воронцевича, прокомментировал будущее баскетболиста.
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