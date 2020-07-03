«Они боятся твоей черноты». Лидер УНИКСа написал эмоциональное письмо будущему сыну

В конце этого лета в семье защитника УНИКСа Эррика Макколлума произойдёт замечательное событие. У него и его супруги Бритни родится первенец. Будущий отец решил написать письмо сыну.



«Я знаю, что ты не имеешь представления, что ждёт тебя в этом жестоком мире. Здесь тяжело, малыш. Самое безопасное место — это там, где ты находишься сейчас. В утробе мамы, где ты защищён от COVID-19, жестокости полиции, расизма, ненависти и многого другого. Жизнь сложна, несправедлива и нечестна, но, даже несмотря на это, мы будем подталкивать тебя к успеху, вдохновению и к переменам.

Твоя мама и я будем рядом с тобой на каждом шагу твоего пути, чтобы помочь так долго, как мы сможем физически. Но однажды ты встанешь у руля собственного корабля. И когда этот корабль отплывёт, моим самым большим пожеланием будет, чтобы ты оказывал влияние. Влияние на твою семью, близких, незнакомцев, общество, церковь, молодёжь и просто на любого человека, с которым ты когда-нибудь столкнёшься. Меняй жизни, мой сын, помогай другим, будь особенным.

Будь другим.

….



Ты не сможешь изменить и не должен менять наиболее серьёзное препятствие, с которым столкнёшься. Потому что ты таким родился. Обними же свой цвет, люби себя, потому что ты был создан по его образу и подобию. Ты чёрный, и я молюсь, чтобы этот мир позволил тебе однажды вырасти и стать мужчиной. ….Чёрт возьми, меня пугает мысль, что ты становишься мужчиной, а это уже ненормально. Поэтому я должен подготовить тебя к расизму, дискриминации и ошибочным стереотипам.

Некоторые из них будут маленькими и придут в школу. Во время урока, когда учителя будут говорить об истории чёрных или рабстве и каждый нечёрный ребёнок (и некоторые учителя тоже) обернётся на тебя и посмотрит так, как будто у тебя есть все ответы. Будь готовым, что за тобой будут следить в магазинах, когда ты будешь ходить между рядами. Если у тебя будет хороший автомобиль, полиция будет следовать за тобой просто так квартал за кварталом.

Боже мой, не дай им остановить тебя, потому что это может завершиться плохо. Но, сынок, они могут остановить тебя для проверки, только потому что могут, и тогда постарайся достать из бардачка регистрацию, страховку и права прежде, чем они доберутся до тебя. Потому что одно ложное движение в сторону бардачка может сделать их агрессивными, и они сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы. Поэтому держи руки в поле их зрения и не позволяй обыскивать автомобиль без ордера. У тебя есть права и тебе нужно быть осторожным, потому что они иногда подбрасывают улики. Так что лучше даже не рисковать.

Они боятся твоей черноты, некоторые даже ненавидят её. И самое ужасное, они могут убить тебя и выйти сухими из воды. Их не увольняют, а отстраняют с сохранением зарплаты. Их просто переводят на другой участок. Они не попадают в тюрьму, свободно разгуливают по улицам. Хуже всего то, что я могу подготовить тебя, научить тебя, дать тебе формулу, чтобы попытаться защитить себя. Но правда в том, сынок, что я не могу ничего сделать, чтобы спасти тебя или любого другого чернокожего в Америке от этой реальности», — написал Макколлум.



Полный текст письма доступен на сайте УНИКСа.