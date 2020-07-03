Сайт для взрослых предоставит игрокам НБА бесплатный доступ к премиум-аккаунтам

Один из американских вебкам-сайтов для взрослых готов предоставить баскетболистам и тренерами НБА бесплатный доступ к премиум-аккаунтам, сообщает Heavy.



«Если они почувствуют себя одиноко или им понадобится дополнительная мотивация перед важной игрой, им всего лишь необходимо использовать свои учётные данные для VIP-членства, чтобы войти на сайт. В их распоряжении будет множество прекрасных моделей. Девушки помогут обеспечить дружеское общение, поддержать весёлую беседу, покажут стриптиз-шоу и многое другое», – отмечается в заявлении сайта.



НБА собирается возобновить сезон в закрытом кампусе в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Игроки долго пробудут в изоляции. Прибытие родных и близких разрешено не с самого начала рестарта, а также при условии соблюдения жёстких протоколов безопасности. Ранее журналист ESPN Стивен Эй Смит заявил, что рестарт сезона может быть сорван из-за сексуальной неудовлетворённости игроков.