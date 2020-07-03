Экс-легионер Единой лиги ВТБ отказался от мяса и кардинально похудел

Экс-игрок участника Единой лиги ВТБ «Астаны» Малкольм Хилл заявил, что стал выглядеть иначе, потому что худеет и становится более атлетичным игроком из-за перехода на веганскую диету. Диета позволила Хиллу поддерживать отличную форму, несмотря на пребывание весной дома из-за пандемии коронавируса.



«Когда я вернулся из Казахстана, то решил стать веганом, чтобы кое-то немного изменить и чувствовать себя непривычно. Рост возможен только от некомфортных ощущений, именно это и стало причиной того, что я потерял 14 килограммов или около того за время карантина. Чувствую, что я теперь совершенно другой тип баскетболиста», — приводит слова Хилла Sports Illustrated.



Хилл подписал контракт с «Астаной» в августе 2019 года, однако в марте 2020 года казахстванский клуб расторг с ним контракт по обоюдному согласию сторон.

Фото доступно на странице Малкольма Хилла в «инстаграме».