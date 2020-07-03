«Локомотив-Кубань» номинирован на награду Евролиги One Team Awards
В Евролиги назвали команды-номинанты, претендующие на звание лучших в реализации социального проекта One Team по итогам сезона-2019/2020. В их число вошли «Анадолу Эфес», «Милан», «Барселона», «Баскония», «Локомотив-Кубань», «Олимпиакос», «Уникаха» и «Жальгирис», сообщает официальный сайт Евролиги.
Обладатели золотой, серебряной и бронзовой награды будут названы в сентябре.
One Team — социальная программа Евролиги, в которой каждая команда турнира Евролиги и Еврокубка создаёт свою уникальную программу, которая учитывает нужды местного населения. «Локомотив-Кубань» отметился в работе с людьми с ограниченными возможностями.
По итогам минувшего сезона награда One Team Awards досталась «Анадолу Эфес».
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