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«Локомотив-Кубань» номинирован на награду Евролиги One Team Awards

«Локомотив-Кубань» номинирован на награду Евролиги One Team Awards
Баскетбол / Евролига 0

В Евролиги назвали команды-номинанты, претендующие на звание лучших в реализации социального проекта One Team по итогам сезона-2019/2020. В их число вошли «Анадолу Эфес», «Милан», «Барселона», «Баскония», «Локомотив-Кубань», «Олимпиакос», «Уникаха» и «Жальгирис», сообщает официальный сайт Евролиги.

Обладатели золотой, серебряной и бронзовой награды будут названы в сентябре.

One Team — социальная программа Евролиги, в которой каждая команда турнира Евролиги и Еврокубка создаёт свою уникальную программу, которая учитывает нужды местного населения. «Локомотив-Кубань» отметился в работе с людьми с ограниченными возможностями.

По итогам минувшего сезона награда One Team Awards досталась «Анадолу Эфес».

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