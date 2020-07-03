«Химки» совершили ещё одно важное подписание после продления Шведа

«Химки» согласовали продление контракта с центровым Девином Букером, сообщает обозреватель Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».



Официально о сделке объявят в ближайшее время. Срок нового контракта составляет два года. 29-летний Букер перешёл в «Химки» в межсезонье-2019. В 28 матчах Евролиги центровой набирал 11,6 очка и собирал 4,8 подбора.



Букер, набиравший 23,7 очка, собиравший 6,7 подбора и отдававший 1,3 передачи при показателе эффективности 25,7, в ферале был признан MVP Единой лиги ВТБ. Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов подтверждал, что клуб намерен продлить соглашение с центровым, действующий контракт которого истёк летом.



Недавно «Химки» продлили также сотрудничество с защитником Алексеем Шведом на три года. Швед решил остаться в подмосковном клубе, отказавшись от вариантов продолжения карьеры в НБА и чемпионате Китая.