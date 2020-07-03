Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Зайон Уильямсон сбросил 12 кг жира и прекрасно готов к рестарту сезона НБА. Видео

Зайон Уильямсон сбросил 12 кг жира и прекрасно готов к рестарту сезона НБА. Видео
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон сбросил 11,5 кг жира и набрал 4,5 кг мышечной массы за время перерыва в сезоне НБА из-за пандемии коронавируса, сообщает Fadeaway World. Уильямсон оптимистично настроен по поводу рестарта чемпионата в Орландо с 30 июля.

«Я доверяю НБА по поводу «пузыря», в котором мы будем доигрывать сезон. Это безопасная среда, защищённая от определенных случаев. Мы на самом деле собираемся играть. Впереди длинный процесс. Я взволнован. Доверяю нашим сотрудникам, нашим тренерам, которые ведут нас туда, куда мы должны идти, сохраняя тело в здоровом состоянии и всё в таком духе. Мы просто пытаемся влиться в ритм, это ментально непросто. Мы должны держаться вместе. Мы пытаемся выйти в плей-офф и вернуть оптимальную форму. Я думаю, мы можем отличиться чем-то действительно особенным», — заявил Уильямсон.

Видео с занятиями и комментариями Уильямсона о рестарте сезона доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020