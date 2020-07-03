Зайон Уильямсон сбросил 12 кг жира и прекрасно готов к рестарту сезона НБА. Видео

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон сбросил 11,5 кг жира и набрал 4,5 кг мышечной массы за время перерыва в сезоне НБА из-за пандемии коронавируса, сообщает Fadeaway World. Уильямсон оптимистично настроен по поводу рестарта чемпионата в Орландо с 30 июля.
«Я доверяю НБА по поводу «пузыря», в котором мы будем доигрывать сезон. Это безопасная среда, защищённая от определенных случаев. Мы на самом деле собираемся играть. Впереди длинный процесс. Я взволнован. Доверяю нашим сотрудникам, нашим тренерам, которые ведут нас туда, куда мы должны идти, сохраняя тело в здоровом состоянии и всё в таком духе. Мы просто пытаемся влиться в ритм, это ментально непросто. Мы должны держаться вместе. Мы пытаемся выйти в плей-офф и вернуть оптимальную форму. Я думаю, мы можем отличиться чем-то действительно особенным», — заявил Уильямсон.
Видео с занятиями и комментариями Уильямсона о рестарте сезона доступно на «Чемпионате».
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