Яннис Адетокунбо категорично ответил на вопрос о переходе в «Лейкерс»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил о приверженности нынешнему клубу и отсутствии желания перейти в команду из Лос-Анджелеса.
«Моя цель — побеждать в «Милуоки»… Так что я бы никогда не уехал в Лос-Анджелес», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World со ссылкой на Bleacher Report.
Адетокунбо является действующим MVP НБА. В 2021 году Яннис станет свободным агентом, что породило слухи о его возможном уходе из «Милуоки». «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — команды, которым приписывали предметный интерес к Адетокунбо.
Перед приостановкой сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса «Милуоки» уверенно лидировал в турнирной таблице Восточной конференции с балансом 53-12. Ожидается, что решение Янниса по новому контракту будет зависеть от того, сможет ли команда выиграть титул во время рестарта чемпионата в Орландо с 30 июля.
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