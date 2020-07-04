«Локомотив-Кубань» подписал ветерана НБА Кроуфорда
«Локомотив-Кубань» подписал однолетний контракт с атакующим защитником Джорданом Кроуфордом, сообщает Eurohoops.
31-летний Кроуфорд переходит из немецкого «Бамберга», в котором провёл часть сезона-2019/2020, набирая 23,0 очка, собирая 1,0 подбораи совершая 1,0 передачи в 8 играх чемпионата Германии.
Бывший игрок НБА Кроуфорд перебрался в Европу в начале 2019 года, заключив контракт с израильским клубом «Ирони» (Нахария). После этого играл в китайском «Сычуане», а затем перешёл в «Бамберг» в феврале этого года.
Кроуфорд сыграл 281 матч в НБА за «Вашингтон Уизардс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланта Хоукс», «Бостон Селтикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Средние показатели игрока за карьеру в лиге — 12,2 очка, 3,1 передачи и 2,5 подбора.
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