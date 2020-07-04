«Майами» закрыл тренировочную базу после новой вспышки коронавируса в клубе

«Майами Хит» закрыли тренировочную базу «American Airlines Arena», сообщает журналист 5 Reasons Sports Итан Сколник на своей странице в «Твиттере».
У второго игрока «Хит» был выявлен коронавирус. «Майами» ранее закрывал свою базу после заражения победителя конкурса данков на Матче звёзд НБА-2020, форварда Деррика Джонса-младшего. Имя нового заражённого игрока не называется, но The South Florida Sun Sentinel информирует, что это игрок ротации, а не звезда команды Эрика Споэльстры.
На следующей неделе «Майами» отправляется в Орландо для участия в рестарте сезона НБА. Ожидается, что клуб возобновит тренировочный процесс уже в Орландо. До тех пор база «Хит» останется закрытой.
Ранее аналогичное решение с закрытием базы приняли в «Денвер Наггетс», у которых заразился центровой Никола Йокич и ещё несколько неназванных представителей клуба.
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