Лидер «Индианы» Оладипо отказался доигрывать сезон НБА

Атакующий защитник «Индиана Пэйсерз» Виктор Оладипо не будет участвовать в рестарте сезона НБА в Орландо этим летом, сообщает The Athletic.
«Я действительно хочу играть, быть участником соревнований и товарищем по команде. Это решение разрывает меня на части. Я чувствую, что далеко продвинулся в процессе реабилитации, всё ближе и ближе к 100% кондиций. Учитывал все переменные: от распределения рабочей нагрузки в игре 5 на 5, повышенного риска получения травмы мягких тканей, которая может задержать мою реабилитацию и до неизвестной точной структуры «пузыря», которую я просто не могу понять и которая не кажется мне полностью комфортной.
Я должен поступить умно. Это решение было нелёгким, но я искренне верю, что продолжение курса лечения и полное выздоровление к сезону 2020/2021, является правильным решением для меня», — заявил Оладипо.
28-летний Оладипо пропустил больше года из-за разрыва сухожилия и вернулся в строй в конце января. Он принял участие в 13 матчах до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса, набирая 13,8 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 3,0 передачи.
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