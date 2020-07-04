Кейру: в китайский чемпионат Воронцевич не поедет. Я его хорошо знаю

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Виктор Кейру поделился мнением о карьерных перспективах тяжёлого форварда Андрея Воронцевича, который покинул «армейцев» после 14 лет выступления в клубе.



«Как я смотрю на ситуацию с расставанием ЦСКА и Андрея? В команде происходит трансформация. Я не знаю, это решение ЦСКА было или Воронцевича. Не знаю, какая сторона здесь преобладает. Либо же это обоюдное решение. Но как бы там ни было, когда уходишь из одной команды, надо искать другую.



Когда из клуба уходит такой игрок, как Воронцевич, игрок, входивший в костяк команды и определявший её микроклимат, безусловно это как-то отражается на команде. Конечно, это значимое событие. Здесь нельзя преуменьшать роль Андрея. Он был большой частью клуба. Насколько хорошо или плохо ЦСКА будет выступать без Воронцевича, сейчас сложно сказать. Это только со временем станет понятно. Ясно, что ближе и роднее, чем ЦСКА, для Воронцевича не будет ни один клуб. И для «армейцев» он всегда будет родным игроком. В дальнейшем, надеюсь, обе стороны останутся в хороших отношениях. Я знаю Андрея очень хорошо. У меня с ним связаны самые позитивные истории.



Я не могу ему советовать. Что лучше для него самого, то и надо выбирать. Но мне кажется, что в любом случае он останется в Европе. При этом, думаю, приоритетным вариантом для него является продолжение карьеры в России, второй вариант — это Европа. В китайский чемпионат он не поедет. Не вижу смысла. Это моё мнение, но я Андрея хорошо знаю», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».

Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. Всего за красно-синих он провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу. Он также является бронзовым призёром чемпионата Европы-2011. 1 июля было объявлено, что игрок покинул московский ЦСКА после 14 сезонов в клубе.