Леброн Джеймс приобрёл огромный роскошный особняк стоимостью $ 39 млн

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс приобрёл особняк в Беверли-Хиллз, сообщил эксперт по спортивному бизнесу и бывший корреспондент ESPN Даррен Ровелл.

Фото доступно на странице Даррена Ровелла в «твиттере».

«Леброн Джеймс приобрел недвижимость в Беверли-Хиллз площадью 1208 квадратных метров, с бассейном, двумя ваннами, освещённым теннисным кортом, кинотеатром и семью каминами. Последняя указанная цена особняка составляла $ 39 млн», — написал Ровелл.



35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.



«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.