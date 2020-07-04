Леброн Джеймс приобрёл огромный роскошный особняк стоимостью $ 39 млн

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс приобрёл особняк в Беверли-Хиллз, сообщил эксперт по спортивному бизнесу и бывший корреспондент ESPN Даррен Ровелл.
Фото доступно на странице Даррена Ровелла в «твиттере».
«Леброн Джеймс приобрел недвижимость в Беверли-Хиллз площадью 1208 квадратных метров, с бассейном, двумя ваннами, освещённым теннисным кортом, кинотеатром и семью каминами. Последняя указанная цена особняка составляла $ 39 млн», — написал Ровелл.
35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.
- 4 июля 2020
-
10:45
-
10:30
-
10:28
-
09:37
-
09:16
-
07:50
-
07:25
-
07:15
-
01:00
-
00:48
-
00:23
- 3 июля 2020
-
23:51
-
23:51
-
22:49
-
22:00
-
20:37
-
19:59
-
18:43
-
17:56
-
15:25
-
15:18
-
15:18
-
15:18
-
12:26
-
12:03
-
11:44
-
11:00
-
10:30
-
09:37
-
08:11
-
07:54
-
07:39
-
07:16
-
06:08
-
05:51