Дуэйн Уэйд показал новую «огненную» причёску
Бывший атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд показал поклонникам новую «огненную» причёску.
Видео доступно в «твиттере» Bleacher Report.
Уэйд — пятый номер драфта НБА 2003 года. Большую часть карьеры провёл в составе «Майами Хит». С командой Дуэйн трижды становился чемпионом НБА. В 2016 году перешёл в «Чикаго Буллз», а в 2017-м — в «Кливленд Кавальерс». В 2018-м вернулся в «Майами», где и завершил карьеру в минувшем сезоне.
В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 1054 матчах, набирая 22,0 очка, собирая 4,7 подбора и совершая 5,4 передачи. В плей-офф на его счету 177 матчей, в которых он собирал коллекцию из 22,3 очка, 5,2 подбора и 4,9 передачи. Уэйд — MVP финала НБА 2006 года, 13 раз участвовал в Матче всех звёзд.
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