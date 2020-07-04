Астахов и Куртинайтис отреагировали на переподписание Мони и Вяльцева

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов и главный тренер команды Римас Куртинайтис высказались о продлении контрактов на сезон-2020/2021 с ветеранами Сергеем Моней и Егором Вяльцевым.



«С полной уверенностью могу сказать, что без нашего многолетнего капитана Сергея Мони и его ассистента Егора Вяльцева уже невозможно представить баскетбольный клуб «Химки». Не нужно смотреть ни на возраст, ни на паспортные данные, потому что в физическом плане они дадут много очков вперед любому молодому игроку. И уж тем более по профессиональным качествам, потому что Сергей и Егор — основа нашего клуба. Рады, что смогли сохранить основу российских игроков. Преемственность всегда важна. Когда в команде есть ребята, готовые умирать за клуб на площадке, это очень приятно и почетно для нас. Уверен, и Моня, и Вяльцев последнего слова еще далеко не сказали и очень здорово помогут нам в предстоящем сезоне», — цитирует Астахова официальный сайт «Химок».



«Сергей и Егор – это сердце команды, наши сторожилы. И у нас не было никаких вопросов про продлению контрактов. Они мои помощники, держат дисциплину как в раздевалке, так и в игре. Сейчас они получают не так много игрового времени, как раньше, но я в них уверен, они никогда меня не подводили. Когда нужны в игре бойцовские качества, у меня всегда есть два игрока, которые выложатся на сто процентов, дадут необходимую команде искру. Они из тех, кто готов умереть на площадке за клуб», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».