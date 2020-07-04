Источник: «Бруклин» сделает Поповичу предложение, от которого невозможно отказаться

«Бруклин Нетс» собирается сделать предложение главному тренеру «Сан-Антонио Спёрс» Грегу Поповичу, сообщил журналист Let’s Get Technical Джеральд Браун.



«Нетс» намерены сделать Поповичу предложение, от которого тот не сможет отказаться, заявил Браун во время подкаста с бывшими игроками НБА Рашидом Уоллесом и Бонзи Уэллсом.



71-летний Попович руководит «Сан-Антонио с 1996 года. За это время завоевал с командой 5 титулов чемпиона НБА и трижды признавался лучшим тренером года в лиге. Попович выстроил чемпионскую династию во главе с Тимом Данканом, Ману Джинобили и Тони Паркером, однако «Спёрс» перестали быть претендентом на титул после завершения карьеры легендарных игроков. В «Бруклине» выступают звёздные игроки НБА Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, что может убедить опытного тренера сменить место работы.