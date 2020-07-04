«Валенсия» подписала лучшего бомбардира чемпионата Испании, которого хотел «Зенит»

«Валенсия» на официальном сайте объявила о подписании контракта по схеме 2+1 с атакующим защитником Клеменом Препеличем.



Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита», «Фенербахче» и «Басконии». Препелич этим летом стал свободным агентом после расторжения контракта с мадридским «Реалом». Мадридский клуб не стал сохранять словенца, поскольку 37-летний ветеран Джейси Кэрролл решил продлить карьеру ещё на один сезон.



В сезоне-2019/2020 Препелич на правах аренды выступал за «Ховентуд», набирая 21,7 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,0 передачи в чемпионате Испании и 17,0 очка и 3,9 передачи в Еврокубке. В испанском первенстве Препелич стал самым результативным игроком, опередив защитника «Мурсии» Аскию Букера (21,2 очка) и тяжёлого форварда «Барселоны» Николу Миротича (19,0 очка).