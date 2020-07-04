Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский: Воронцевич перестал приносить пользу ЦСКА ещё в 2018 году

Гомельский: Воронцевич перестал приносить пользу ЦСКА ещё в 2018 году
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался об уходе из ЦСКА тяжёлого форварда Андрея Воронцевича.

«Мне кажется, Андрей Воронцевич перестал приносить пользу команде ещё в 2018 году. Считаю решение менеджмента ЦСКА по Воронцевичу вполне обоснованным», — написал Гомельский на своём сайте.

Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. За красно-синих провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, трижды выиграл Евролигу. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2011 года. 1 июля было объявлено, что игрок покинул московский ЦСКА после 14 сезонов в клубе.

Ранее агент Воронцевича сообщил, что игрок получил предложения из чемпионата Китая и зарубежных клубов Евролиги.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020