Гомельский: Воронцевич перестал приносить пользу ЦСКА ещё в 2018 году

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался об уходе из ЦСКА тяжёлого форварда Андрея Воронцевича.
«Мне кажется, Андрей Воронцевич перестал приносить пользу команде ещё в 2018 году. Считаю решение менеджмента ЦСКА по Воронцевичу вполне обоснованным», — написал Гомельский на своём сайте.
Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 года. За красно-синих провёл 696 матчей. В составе «армейцев» Андрей девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, трижды выиграл Евролигу. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2011 года. 1 июля было объявлено, что игрок покинул московский ЦСКА после 14 сезонов в клубе.
Ранее агент Воронцевича сообщил, что игрок получил предложения из чемпионата Китая и зарубежных клубов Евролиги.
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