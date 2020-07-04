Деджонте Мюррей показал новую причёску

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Деджонте Мюррей показал новую стрижку. Фото Мюррей опубликовал в «Твиттере».
Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в официальном «твиттере» Деджонте Мюррея.
Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению матчей. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США).
Рестарт сезона запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Игроки будут проживать в специальном кампусе.
Деджонте Мюррей до приостановки сезона сыграл в 58 матчах регулярного чемпионата, набирая 10,7 очка, совершая 5,8 подбора и отдавая 4,1 результативной передачи в матче.
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