Прифтис продлил контракт с УНИКСом
Руководство казанского УНИКСа объявило о подписании нового контракта с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Инстаграме».
Соглашение подписано на один год с опцией продления ещё на один сезон.
«Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам», — сказано в сообщении.
Соответствующий пост доступен на странице УНИКСа в «Инстаграме».
Напомним, греческий специалист работает с командой из Казани с лета 2017 года. В завершившимся досрочно регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 УНИКС занимал четвёртое место. В Еврокубке коллективу удалось преодолеть две стадии группового турнира и пробиться в плей-офф.
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