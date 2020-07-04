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Прифтис продлил контракт с УНИКСом

Прифтис продлил контракт с УНИКСом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Руководство казанского УНИКСа объявило о подписании нового контракта с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Инстаграме».

Соглашение подписано на один год с опцией продления ещё на один сезон.

«Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам», — сказано в сообщении.

Соответствующий пост доступен на странице УНИКСа в «Инстаграме».

Напомним, греческий специалист работает с командой из Казани с лета 2017 года. В завершившимся досрочно регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 УНИКС занимал четвёртое место. В Еврокубке коллективу удалось преодолеть две стадии группового турнира и пробиться в плей-офф.

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