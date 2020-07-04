Е. Пашутин отреагировал на переход опытного игрока НБА Кроуфорда в «Локомотив-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мыслями о перспективах новобранца команды Джордана Кроуфорда. По словам специалиста, американец станет одним из лидеров коллектива.
«Ярко выраженный атакующий защитник, физически одарённый, обладает высоким баскетбольным интеллектом, поэтому может сыграть ещё на позиции и первого, и третьего номера. Опасен как с мячом, так и на слабой стороне, что очень важно при атаке с периметра. Уверен, он станет одним из лидеров и принесёт команде пользу», — приводит слова Пашутина официальный сайт «железнодорожников».
Бывший игрок НБА Кроуфорд переехал в Европу в начале 2019 года, заключив контракт с израильским клубом «Ирони» (Нахария). После этого попробовал силы в Азии, в китайском «Сычуане», а в феврале этого года баскетболист перешёл в немецкий «Бамберг».
Кроуфорд сыграл 281 матч в НБА за «Вашингтон Уизардс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланту Хоукс», «Бостон Селтикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Средние показатели игрока в лиге — 12,2 очка, 3,1 передачи и 2,5 подбора.
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