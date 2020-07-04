Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Олимпийский призёр Понкрашов покидает «Зенит»

Олимпийский призёр Понкрашов покидает «Зенит»
Баскетбол / Евролига 0

«Зенит» не планирует продлевать контракт с 34-летним олимпийским призёром Лондона-2012, защитником Антоном Понкрашовым, сообщает «Спорт День за Днём».

Экс-игрок сборной России пришёл в «Зенит» минувшим летом. Его трансфер, как и остальные прошлогодние приобретения, контролировал главный тренер Жоан Плаза, но в ходе сезона тот лишился поста.

В Единой лиге ВТБ Понкрашов в 17 матчах набирал 5,8 очка, собирал 1,4 подбора и совершал 2,3 передачи. В Евролиге его показатели составили 2,5 очка, 1,4 подбора и 1,0 передачи в 22 матчах.

Ранее «Зенит» покинул Марко Попович – ассистент гендиректора, отвечавший за взаимодействие клуба с игроками и тренерами основной команды. Защитник «сине-бело-голубых» Алекс Ренфро перешёл в испанский клуб «Сан-Пабло Бургос». Также в ближайшее время из «Зенита» могут уйти игроки Колтон Айверсон и Тим Абромайтис.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020