Олимпийский призёр Понкрашов покидает «Зенит»

«Зенит» не планирует продлевать контракт с 34-летним олимпийским призёром Лондона-2012, защитником Антоном Понкрашовым, сообщает «Спорт День за Днём».
Экс-игрок сборной России пришёл в «Зенит» минувшим летом. Его трансфер, как и остальные прошлогодние приобретения, контролировал главный тренер Жоан Плаза, но в ходе сезона тот лишился поста.
В Единой лиге ВТБ Понкрашов в 17 матчах набирал 5,8 очка, собирал 1,4 подбора и совершал 2,3 передачи. В Евролиге его показатели составили 2,5 очка, 1,4 подбора и 1,0 передачи в 22 матчах.
Ранее «Зенит» покинул Марко Попович – ассистент гендиректора, отвечавший за взаимодействие клуба с игроками и тренерами основной команды. Защитник «сине-бело-голубых» Алекс Ренфро перешёл в испанский клуб «Сан-Пабло Бургос». Также в ближайшее время из «Зенита» могут уйти игроки Колтон Айверсон и Тим Абромайтис.
- 4 июля 2020
-
18:20
-
18:04
-
17:36
-
16:01
-
14:51
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:41
-
13:39
-
12:45
-
10:45
-
10:30
-
10:28
-
09:37
-
09:16
-
07:50
-
07:25
-
07:15
-
01:00
-
00:48
-
00:23
- 3 июля 2020
-
23:51
-
23:51
-
22:49
-
22:00
-
20:37
-
19:59
-
18:43
-
17:56
-
15:25
-
15:18
-
15:18
-
15:18
-
12:26