Топ-снайпер Евролиги вынужден искать новый клуб

Президент «Панатинаикоса» Такис Триантопулос заявил, что атакующий защитник Джиммер Фредетт не вписывается в планы команды на следующий сезон, несмотря на то, что его контракт завершается лишь в 2021 году.
«У нас нет новой информации по Фредетту. Его уведомили о том, что он может уйти. Его агент также знает об этом, он на рынке в поиске новой команды. Мы ждём, как будет развиваться ситуация», – приводит слова функционера Eurohoops.
В досрочно завершённом сезоне-2019/2020 Фредетт набирал в среднем 12,0 очка за игру, реализовывая 41,7% попаданий из-за дуги, 52,5% двухочковых бросков и 95,5% штрафных. Он стал одним из нескольких игроков Евролиги, покоривших снайперскую гроссмейстерскую отметку точности 50-40-90 (более 50% точности с игры, более 40% трёхочковых и более 90% штрафных).
Ранее сообщалось об интересе к Фредетту со стороны московского ЦСКА.
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