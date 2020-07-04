Мори объяснил, почему чемпионом НБА в этом сезоне должен стать именно «Хьюстон»

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори считает, что команда должна выиграть титул чемпиона НБА в сезоне-2019/2020 из-за наличия в составе талантливых защитников — Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.
«Конечно, баскетбольное давление на нашу команду очень большое. Двое из числа величайших игроков всех времён выступают в нашей команде, так что мы должны победить», — приводит слова Мори SpaceCityScoop.
Харден и Уэстбрук первый год вместе выступают в «Хьюстоне». Они были одноклубниками в «Оклахома-Сити Тандер». Джеймс и Расселл ни разу не становились чемпионами НБА. В 2012 году «Оклахома-Сити» с Уэстбруком, Харденом и Кевином Дюрантом в составе дошла до финала, но уступила в серии плей-офф «Майами Хит» во главе с «Большим трио» (Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйл, Крис Бош).
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