Чарльз Баркли: завершить сезон НБА невозможно

Экс-игрок НБА, а ныне аналитик TNT Чарльз Баркли не верит в возможности завершения сезона-2019/2020 в Орландо из-за непрекращающейся пандемии коронавируса.



«Не думаю, что у нас есть шанс закончить этот сезон. Это больно, потому что знаю много людей, которые потеряют работу и будут затронуты этой ситуацией в будущем. Эта штука под названием «коронавирус» зашкаливает по числу заражённых. Очевидно, что Флорида — сейчас худшее место в мире. Мы собираем 22 команды НБА в горячую точку. Принимаем в этом же штате сезон WNBA, там же идёт футбол MLS. Просто не понимаю, как можно отыграть три месяца. Думаю, нет никаких шансов играть три месяца и при этом избежать вспышки болезни», — заявил Баркли на подкасте Steam Room.



НБА планирует возобновить прерванный в марте сезон с 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо (штат Флорида, США). Лигу не останавливает рост числа заражённых в штате Флорида, а также по меньшей мере 25 положительных тестов на коронавирус у игроков.