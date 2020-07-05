НБА запретит игрокам, пропустившим тест на коронавирус, ехать в Орландо вместе с командой
НБА не позволит игрокам, которые не прошли тест на коронавирус за 1-2 дня до отправления в Орландо, путешествовать вместе с командой. В этом случае им необходимо будет сдать три отрицательных теста подряд, сообщает журналист Шэмс Чарания в «Твиттере».
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
Ожидается, что команды начнут прибывать в Орландо 7-9 июля для тренировок и подготовки к началу возобновления сезона.
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