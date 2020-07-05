Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун выбрал необычную надпись на майке для рестарта сезона НБА.
«Странные фрукты всё ещё свисают с тополей», — гласит надпись.
Это строчка из песни певицы Билли Холлидэй, записанной в 1939 году и ставшей негласным гимном борцов за равенство темнокожего населения США. Под странными фруктами имеются в виду тела убитых темнокожих, которых вешали на деревьях.
НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.
- 5 июля 2020
-
07:53
-
07:41
-
06:57
-
01:40
-
00:46
-
00:20
- 4 июля 2020
-
23:24
-
22:28
-
21:51
-
20:55
-
19:54
-
19:03
-
18:39
-
18:35
-
18:20
-
18:04
-
17:36
-
16:01
-
14:51
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:41
-
13:39
-
12:45
-
10:45
-
10:30
-
10:28
-
09:37
-
09:16
-
07:50
-
07:25
-
07:15
-
01:00
-
00:48