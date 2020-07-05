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Браун выбрал необычную надпись на майке для рестарта сезона НБА

Браун выбрал необычную надпись на майке для рестарта сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун выбрал необычную надпись на майке для рестарта сезона НБА.

«Странные фрукты всё ещё свисают с тополей», — гласит надпись.

Это строчка из песни певицы Билли Холлидэй, записанной в 1939 году и ставшей негласным гимном борцов за равенство темнокожего населения США. Под странными фруктами имеются в виду тела убитых темнокожих, которых вешали на деревьях.

НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.

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