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Лиллард выбрал две команды для продолжения карьеры в случае ухода из «Портленда»

Лиллард выбрал две команды для продолжения карьеры в случае ухода из «Портленда»
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард выбрал две команды для продолжения карьеры в случае ухода из своего нынешнего клуба, сообщает журналист NY Post Марк Берман.

По информации источника, если бы Лилларду предложили выбирать новый клуб, он назвал бы «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс».

Лиллард является одним из лучших защитников в НБА, но за семь лет в «Портленде» не смог победить в НБА. В связи с этим появились слухи о возможном уходе баскетболиста из его нынешней команды, а наиболее вероятным новым клубом называют «Лейкерс». Средние показатели Лилларда – 28,9 очка, 7,8 передачи и 4,3 подбора за игру.

Ранее Лиллард заявил, что не намерен участвовать в рестарте сезона в Орландо, не имея шансов на попадание в плей-офф.

Дэмьен Лиллард: не собираюсь участвовать в доигровке сезона, не имея шансов на плей-офф
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