Лиллард выбрал две команды для продолжения карьеры в случае ухода из «Портленда»
Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард выбрал две команды для продолжения карьеры в случае ухода из своего нынешнего клуба, сообщает журналист NY Post Марк Берман.
По информации источника, если бы Лилларду предложили выбирать новый клуб, он назвал бы «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Нью-Йорк Никс».
Лиллард является одним из лучших защитников в НБА, но за семь лет в «Портленде» не смог победить в НБА. В связи с этим появились слухи о возможном уходе баскетболиста из его нынешней команды, а наиболее вероятным новым клубом называют «Лейкерс». Средние показатели Лилларда – 28,9 очка, 7,8 передачи и 4,3 подбора за игру.
Ранее Лиллард заявил, что не намерен участвовать в рестарте сезона в Орландо, не имея шансов на попадание в плей-офф.
Дэмьен Лиллард: не собираюсь участвовать в доигровке сезона, не имея шансов на плей-офф
- 5 июля 2020
-
09:01
-
08:07
-
07:53
-
07:41
-
06:57
-
01:40
-
00:46
-
00:20
- 4 июля 2020
-
23:24
-
22:28
-
21:51
-
20:55
-
19:54
-
19:03
-
18:39
-
18:35
-
18:20
-
18:04
-
17:36
-
16:01
-
14:51
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:41
-
13:39
-
12:45
-
10:45
-
10:30
-
10:28
-
09:37
-
09:16
-
07:50
-
07:25
-
07:15
Партнерский контент