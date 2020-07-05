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Карлайл: тренеры НБА будут носить значки «За расовую справедливость»

Карлайл: тренеры НБА будут носить значки «За расовую справедливость»
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл сообщил, что создаётся инициатива «Тренеры НБА за расовую справедливость», по которой все наставники НБА будут носить специальные значки, символизирующие борьбу за расовое равенство в Лиге.

«Наша инициатива – её основная цель – это «Тренеры НБА за расовую справедливость». Мы будем носить специальные значки. Это важная часть нашей работы, потому что мы тренеры, мы учителя. Мы должны обучать людей истории расовой несправедливости», — приводит слова Карлайла The Dallas Morning News.

Ранее стало известно, что НБА разрешила игрокам заменить фамилию на майках лозунгом о социальной и расовой справедливости во время рестарта сезона в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.

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