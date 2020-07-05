Карлайл: тренеры НБА будут носить значки «За расовую справедливость»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл сообщил, что создаётся инициатива «Тренеры НБА за расовую справедливость», по которой все наставники НБА будут носить специальные значки, символизирующие борьбу за расовое равенство в Лиге.

«Наша инициатива – её основная цель – это «Тренеры НБА за расовую справедливость». Мы будем носить специальные значки. Это важная часть нашей работы, потому что мы тренеры, мы учителя. Мы должны обучать людей истории расовой несправедливости», — приводит слова Карлайла The Dallas Morning News.

Ранее стало известно, что НБА разрешила игрокам заменить фамилию на майках лозунгом о социальной и расовой справедливости во время рестарта сезона в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.