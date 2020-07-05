Зайон Уильямсон уверен, что «Нью-Орлеан Пеликанс» способен на «нечто особенное»

Первый номер драфта НБА 2019 года форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон убеждён, что его команда способна на многое. По словам баскетболиста, главное, чтобы все ключевые исполнители были в строю.

«Когда все будут здоровы, наша команда будет способна на нечто особенное. Суть в том, чтобы все собрались. Нужно пройти через эту психологическую битву, когда мы должны играть в «пузыре» в Орландо. Честно, если соберём всё воедино и будем вместе проходить через битвы, мы будем способны на что-то особенное», — приводит слова Уильямсона официальный сайт НБА.

На момент приостановки сезона команда из Луизианы занимала десятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 побед в 64 матчах.

Напомним, сезон НБА должен возобновиться 30 июля.