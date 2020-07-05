Зайон Уильямсон уверен, что «Нью-Орлеан Пеликанс» способен на «нечто особенное»
Первый номер драфта НБА 2019 года форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон убеждён, что его команда способна на многое. По словам баскетболиста, главное, чтобы все ключевые исполнители были в строю.
«Когда все будут здоровы, наша команда будет способна на нечто особенное. Суть в том, чтобы все собрались. Нужно пройти через эту психологическую битву, когда мы должны играть в «пузыре» в Орландо. Честно, если соберём всё воедино и будем вместе проходить через битвы, мы будем способны на что-то особенное», — приводит слова Уильямсона официальный сайт НБА.
На момент приостановки сезона команда из Луизианы занимала десятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 побед в 64 матчах.
Напомним, сезон НБА должен возобновиться 30 июля.
- 5 июля 2020
-
10:23
-
09:39
-
09:01
-
08:07
-
07:53
-
07:41
-
06:57
-
01:40
-
00:46
-
00:20
- 4 июля 2020
-
23:24
-
22:28
-
21:51
-
20:55
-
19:54
-
19:03
-
18:39
-
18:35
-
18:20
-
18:04
-
17:36
-
16:01
-
14:51
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:41
-
13:39
-
12:45
-
10:45
-
10:30
-
10:28
-
09:37
-
09:16
-
07:50
Партнерский контент