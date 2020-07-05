«Барселона» намерена подписать самого ценного игрока Евролиги на замену ушедшему капитану

«Барселона» заинтересована в подписании тяжёлого форварда/центрового «Фенербахче» Яна Веселы, сообщает Mundo Deportivo.



«Барселона» рассматривает Веселы в качестве замены покинушему клуб капитану Анте Томичу. Чех может расторгнуть контракт с «Фенербахче» из-за финансовых проблем турецкой команды. В стамбульском клубе значительно сократили бюджет, в результате чего руководству «Фенербахче» сложно потянуть зарплату Веселы, которая составляет около $ 2,5 млн. Аналогичная ситуация у защитников Нандо Де Коло и Костаса Слукаса, которые близки к уходу из «Фенербахче».



Веселы выступает за «Фенербахче» с 2014 года после ухода из НБА. В сезоне-2018/2019 стал самым ценным игроком (MVP) Евролиги. Сезон-2019/2020 был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, поэтому Веселы сохраняет звание действующего MVP сильнейшего турнира Европы.