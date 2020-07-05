«Химки» объявили о подписании контракта с Букером

Руководство «Химок» объявило о подписании контракта с американским центровым Девином Букером, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на один год. При этом сообщалось, что стороны подпишут контракт на два года.

29-летний Букер перешёл в «Химки» в минувшее межсезонье. В 28 матчах Евролиги центровой набирал 11,6 очка и собирал 4,8 подбора.



Американец, набиравший 23,7 очка, собиравший 6,7 подбора и отдававший 1,3 передачи при показателе эффективности 25,7, в феврале был признан MVP Единой лиги ВТБ.

Недавно «Химки» на три года продлили сотрудничество с защитником Алексеем Шведом. Он решил остаться в подмосковном клубе, отказавшись от продолжения карьеры в НБА и чемпионате Китая.