«Химки» объявили о подписании контракта с Букером
Руководство «Химок» объявило о подписании контракта с американским центровым Девином Букером, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на один год. При этом сообщалось, что стороны подпишут контракт на два года.
29-летний Букер перешёл в «Химки» в минувшее межсезонье. В 28 матчах Евролиги центровой набирал 11,6 очка и собирал 4,8 подбора.
Американец, набиравший 23,7 очка, собиравший 6,7 подбора и отдававший 1,3 передачи при показателе эффективности 25,7, в феврале был признан MVP Единой лиги ВТБ.
Недавно «Химки» на три года продлили сотрудничество с защитником Алексеем Шведом. Он решил остаться в подмосковном клубе, отказавшись от продолжения карьеры в НБА и чемпионате Китая.
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