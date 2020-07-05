Гомельский назвал оптимальный клуб для покинувшего ЦСКА Михаила Кулагина

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что экс-баскетболисту ЦСКА Михаилу Кулагину, покинувшего «армейцев» по завершении нынешнего сезона, стоило бы попробовать силы в «Локомотив-Кубань».
«Какой клуб подошёл бы Михаилу Кулагину? Тот, который бы предложил Мише достойную зарплату и 30 минут игрового времени в каждом матче. Например, Локо», — написал Гомельский на своём официальном сайте, отвечая на вопрос одного из болельщиков.
Михаил Кулагин выступал в составе ЦСКА с 2015 года, но не получал достаточного игрового времени в составе «армейцев». Брат Михаила, Дмитрий, выступает в составе «Локомотива-Кубань» и является одним из лидеров команды из Краснодара.
Напомним, в ходе межсезонья в ЦСКА также отказались от услуг Косты Куфоса, Рона Бэйкера и Андрея Воронцевича.
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