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Гомельский: друзья в Тбилиси уверяют, что Шенгелия уже подписал контракт с ЦСКА

Гомельский: друзья в Тбилиси уверяют, что Шенгелия уже подписал контракт с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский уверяет, что форвард «Басконии» Торнике Шенгелия уже подписал контракт с ЦСКА. По крайней мере, такая информация ему поступила от источников в Тбилиси, где сейчас и пребывает грузинский баскетболист.

«При заключении контрактов с игроками иногда возникают дополнительные сложности. Какие именно сложности возникли у ЦСКА с Шенгелия, не знаю. Однако друзья в Тбилиси уверяют, что контракт уже подписан. Но Торнике по-прежнему в Тбилиси», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, о возможном переходе Торнике Шенгелии в ЦСКА говорят уже достаточно давно. ЦСКА подписал новый контракт с лидером команды Майком Джеймсом и расстался с Костой Куфосом, Роном Бэйкером, Андреем Воронцевичем и Михаилом Кулагиным.

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