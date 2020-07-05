Хлое Кардашьян отреагировала на информацию о воссоединении с Тристаном Томпсоном

Звезда американского реалити-шоу Хлое Кардашьян отреагировала на информацию, опубликованную в СМИ, согласно которой она возобновила отношения с известным баскетболистом четвёртым номером драфта-2011 центровым «Кливленд Кавальерс» Тристаном Томпсоном.

«Подождите, что? Я только зашла в онлайн и просто сбита с толку. Вообще-то, весь мой 2020 год состоит из этого. Чёрт возьми, людям просто хочется о чём-то поговорить», — сказано в сообщении Кардашьян в «Твиттере».

Таким образом, Кардашьян дала понять, что не намерена возобновлять отношения с Томпсоном.

36-летняя Кардашьян и 29-летний Томпсон расстались зимой 2019 года по причине измены Томпсона. Невзирая на расставание, пара продолжает вместе воспитывать дочь.