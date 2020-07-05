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ЦСКА намерен подписать MVP финала чемпионата Испании, клуб готов платить выкуп

ЦСКА намерен подписать MVP финала чемпионата Испании, клуб готов платить выкуп
Баскетбол / Евролига 0

ЦСКА всё ещё очень хочет видеть в своих рядах разыгрывающего защитника сборной Аргентины Луку Вильдосу и постарается договориться с «Басконией» о выкупе контракта игрока, сообщает Piratas Del Basket.

24-летний Вильдоса выступает за «Басконию» с лета 2017 года и в завершившемся досрочно сезоне Евролиги набирал 7,1 очка, а также отдавал 3,2 передачи. В чемпионате Испании его показатели составили 7,4 очка и 2,9 передачи. Аргентинец отлично проявил себя во время рестарта испанского первенства. Вильдоса помог «Басконии» выиграть титул чемпиона страны впервые за 10 лет и был признан MVP финального матча с «Барселоной» (69:67). Источник отмечает, что цена выкупа на Вильдосу после этого выросла.

ЦСКА согласовал трёхлетний контракт ещё с одним игроком «Басконии» — тяжёлым форвардом Торнике Шенгелией. В ближайшее время ожидается офицальное объявление о переходе грузинского «большого» с опытом выступления в НБА. В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.

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