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Модель и ведущая Грачевская показала отдых на Алтае с экс-игроком «Зенита» Кузякиным

Модель и ведущая Грачевская показала отдых на Алтае с экс-игроком «Зенита» Кузякиным
Баскетбол / Евролига 0

Бывшая жена режиссёра «Ералаша» Бориса Грачевского Анна и экс-капитан баскетбольного клуба «Зенит» Артём Кузякин провели отдых на Алтае. Фотографии с отдыха Грачевская опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Анны Грачевской в «Инстаграме».

С Артёмом Анну познакомила её подруга во время баскетбольного матча. Ради очаровательной брюнетки Кузякин переехал из Санкт-Петербурга в Москву и начал активно ухаживать за ней, помогая прийти в себя после скандального развода.

Уйдя к Грачевской, Кузякин расстался со своей бывшей супругой. «Дети восприняли всё адекватно, они знают, что мы их любим. У супруги сейчас своя личная жизнь, у меня – своя», уточнил он.

Артём Кузякин был капитаном в «Спартаке», «Красных Крыльях», «Триумфе» и «Зените». Он серебряный призёр чемпионата России сезона-2004/2005 и бронзовый — сезонов 2008/2009 и 2009/2010.

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