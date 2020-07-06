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Светлана Журова: в НБА большинство игроков темнокожие. Поставим всех белых на колени?

Светлана Журова: в НБА большинство игроков темнокожие. Поставим всех белых на колени?
Баскетбол / НБА 0

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о инициативе организаторов спортивных соревнований поддерживать движение Black Lives Matter. Перед стартом соревнований спортсмены встают на одно колено.

«В США всегда вопрос неравенства и расизма стоял остро, но при чём тут спорт? Почему в спорте кто-то должен на коленях стоять? Это делается только ради того, чтобы хайпануть, чтобы тебя не закидали помидорами в соцсетях. Люди делают это именно с такой целью, а не потому, что так чувствуют. Это самое удивительное. У многих участников этих акций есть внутренний протест, я уверена. А как быть с НБА, например, где большинство игроков — темнокожие? Там тоже поставим всех белых на колени?», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, первым в поддержку расового равенства на одно колено в 2016 году встал бывший игрок НФЛ Колин Каперник во время исполнения национального гимна США.

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