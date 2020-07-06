Лидер НБА закрыл тренировочную базу после выспышки коронавируса

«Милуоки Бакс» закрыл тренировочную базу по результатам тестирования команды на коронавирус, сообщает Hoopsrumors.
Ожидается, что Милуоки не откроет свой объект для тренировок до того, как в четверг команда отправится в Орландо для возобновления сезона НБА. При этом, вместе с «Милуоки» тренировочную базу закрыли «Лос-Анджелес Клипперс». Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
На данный момент «Милуоки» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
Ожидается, что команды начнут прибывать в Орландо 7-9 июля для тренировок и подготовки к началу возобновления сезона.
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