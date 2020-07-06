«Вы когда-нибудь снимете колено с наших шей?» Энтони написал мощное письмо против расизма

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони обратился с посланием к жителям США. Он заявил, что люди не должны останавливаться в борьбе с расизмом, и в очередной раз вспомнил трагическую гибель афроамериканца Джорджа Флойда.



«Вы когда-нибудь снимете колено с наших шей? Это потому что я чёрный? Тебя это пугает? Я пугаю? Да что ж это такое? Хочу, чтобы вы знали, что я говорю не только за себя. Я говорю за всех нас. Мы должны продолжать оказывать давление. Мы будем продолжать добиваться прогресса. Стараться. Мы не можем остановиться теперь, после всего этого. Не теряйте фокус. Не упускайте из виду причины, почему мы находимся в этой борьбе», — приводит выдержки из письма Энтони Clutch Points.



Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. В ответ один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.