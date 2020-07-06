«Зенит» усилится игроком «Милана» и объявит о подписании защитника «Барселоны»

Центровой Артурас Гудайтис покинет итальянский «Милан» и подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом», утверждает инсайдер Sportando Эмилиано Карчия на своей странице в «Твиттере».
Ранее агент Гудайтиса подтвердил, что к нему проявляют интерес «Зенит» и «Реал». Контракт литовского игрока с «Миланом» рассчитан до конца сезона-2020/2021, но предусматривает возможность выкупа, этой опцией и воспользуется российский клуб. В минувшем розыгрыше Евролиги Гудайтис провёл 29 матчей за «Милан», набирая в среднем 10,3 очка и совершая 3,9 подбора.
Также Карчия сообщил, что «Зенит» в ближайшие часы объявит о подписании контракта с разыгрывающим «Барселоны» Кевином Пангосом.
В Евролиге-2018/2019 Пангос набирал в среднем по 7,0 очка, 1,1 подбора и 3,2 передачи за игру. В нынешнем розыгрыше он провёл всего три матча из-за травмы и досрочного завершения сезона.
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