«Зенит» объявил о подписании защитника «Барселоны» Пангоса

Санкт-петербургский «Зенит»подписал контракт с 27-летним канадским защитником Кевином Пангосом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба.



«Рад возможности сыграть за «Зенит» в следующем сезоне! C нетерпением жду возможности сыграть под началом такого великого тренера, как Хави Паскуаль. Много слышал о клубе и великом городе и не могу дождаться момента, когда приеду и начну подготовку к успешному сезону. Я и моя семья с нетерпением ждём прибытия в Санкт-Петербург!» — приводит слова Пангоса пресс-служба «Зенита».

Предыдущие два года Пангос провёл в испанской «Барселоне», в составе которой выиграл Кубок Испании и Кубок Каталонии.

В Евролиге-2018/2019 Пангос набирал в среднем по 7,0 очка, 1,1 подбора и 3,2 передачи за игру. В нынешнем розыгрыше он провёл всего три матча из-за травмы и досрочного завершения сезона.