«Зенит» объявил о подписании защитника «Барселоны» Пангоса

Санкт-петербургский «Зенит»подписал контракт с 27-летним канадским защитником Кевином Пангосом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба.
«Рад возможности сыграть за «Зенит» в следующем сезоне! C нетерпением жду возможности сыграть под началом такого великого тренера, как Хави Паскуаль. Много слышал о клубе и великом городе и не могу дождаться момента, когда приеду и начну подготовку к успешному сезону. Я и моя семья с нетерпением ждём прибытия в Санкт-Петербург!» — приводит слова Пангоса пресс-служба «Зенита».
Предыдущие два года Пангос провёл в испанской «Барселоне», в составе которой выиграл Кубок Испании и Кубок Каталонии.
В Евролиге-2018/2019 Пангос набирал в среднем по 7,0 очка, 1,1 подбора и 3,2 передачи за игру. В нынешнем розыгрыше он провёл всего три матча из-за травмы и досрочного завершения сезона.
- 6 июля 2020
-
12:25
-
11:52
-
11:33
-
10:09
-
09:55
-
07:39
-
03:43
-
00:11
- 5 июля 2020
-
23:37
-
22:45
-
21:03
-
19:53
-
18:50
-
17:11
-
17:04
-
16:31
-
15:46
-
14:52
-
13:59
-
12:52
-
11:24
-
11:17
-
10:23
-
09:39
-
09:01
-
08:07
-
07:53
-
07:41
-
06:57
-
01:40
-
00:46
-
00:20
- 4 июля 2020
-
23:24
-
22:28
-
21:51