Супермодель Кендалл Дженнер подогрела слухи о романе с Девином Букером

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер снова попал в объективы камер в компании модели Кендалл Дженнер.
Пара начала часто проводить время вместе после начала карантина. Несмотря на заявление девушки, что их связывают дружеские отношения, баскетболиста и модель часто видят вместе.
Дженнер – участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Ранее она встречалась с игроком «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом.
Фото доступно на странице Valley of the Suns в «Твиттере».
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
Ожидается, что команды начнут прибывать в Орландо 7-9 июля для тренировок и подготовки к началу возобновления сезона.
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