Паскуаль и Церковный отреагировали на переход в «Зенит» защитника «Барселоны» Пангоса

Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный прокомментировал переход в его команду защитника Кевина Пангоса.
«Мы приобрели надёжного разыгрывающего с отличным опытом выступления в Евролиге. Он умеет справляться с различными видами активной защиты, прекрасно владеет мячом, агрессивен в проходах и обладает хорошим броском. Очень надеюсь, что Кевин станет системообразующим игроком и поможет нам показать нужный результат — и ему, и «Зениту» есть что доказывать в следующем сезоне», — приводит слова Церковного официальный сайт клуба.
Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль отметил, что Пангос принесёт в команду лидерские качества, которых не хватало его коллективу на площадке.
«Мы рады объявить, что в нашу команду добавляется Кевин Пангос. Он принесёт с собой лидерские качества, вариативность в атаке и постоянную угрозу кольцу соперника. В свои 27 лет он уже накопил большой опыт выступления в Евролиге, и надеюсь, что это придаст ещё большей уверенности нашим болельщикам», — подчеркнул Паскуаль.
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